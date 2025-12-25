Report diffuso dal Comune di Campobello sulla riscossione dei proventi, da luglio a settembre scorsi. Ecco i dati: accertamento: euro 4.251,10; riscossioni effettuate: euro 2.534,4; riscossioni alla data odierna: euro1.153,65; riscossione da effettuare: euro 1.630,20.
Divulgato anche il report sulle riscossioni relative alla Carta di identità, dall’1 al 15 dicembre: accertamento 18 mila euro; riscossioni precedenti: euro 15.591,65; riscossioni attuali: euro 1.153,35; residui da conservare: euro 1.255.
Gli atti passano al vaglio dell’area Finanziaria.
Giovanni Blanda


