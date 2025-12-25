Report diffuso dal Comune di Campobello sulla riscossione dei proventi, da luglio a settembre scorsi. Ecco i dati: accertamento: euro 4.251,10; riscossioni effettuate: euro 2.534,4; riscossioni alla data odierna: euro1.153,65; riscossione da effettuare: euro 1.630,20.
Divulgato anche il report sulle riscossioni relative alla Carta di identità, dall’1 al 15 dicembre: accertamento 18 mila euro; riscossioni precedenti: euro 15.591,65; riscossioni attuali: euro 1.153,35; residui da conservare: euro 1.255.
Gli atti passano al vaglio dell’area Finanziaria.
Giovanni Blanda
Report diffuso dal Comune di Campobello sulla riscossione dei proventi
Report diffuso dal Comune di Campobello sulla riscossione dei proventi, da luglio a settembre scorsi. Ecco i dati: accertamento: euro 4.251,10; riscossioni effettuate: euro 2.534,4; riscossioni alla data odierna: euro1.153,65; riscossione da effettuare: euro 1.630,20.