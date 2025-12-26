Ente parco archeologico e volontari di strada a braccetto nel nome della beneficenza e della solidarietà. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il Parco ha donato all’Associazione, un elevato quantitativo di litri di olio, ricavato con olive coltivate all’interno della Valle dei Templi.

Un gesto di grandissimo valore umano e sociale che ha reso felice innanzitutto la presidente Anna Marino: “Esprimo ufficialmente e pubblicamente a nome mio personale, dei soci e di tutto lo staff che mi collabora, sentimenti di ringraziamento nei confronti del Direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per aver donato alla nostra associazione l’olio. Con l’Ente Parco ed in particolare con Roberto Sciarratta, sensibile alle nostre esigenze e problematiche, da anni esiste un rapporto di strettissima collaborazione e di amicizia. Il gesto compiuto dal Parco e dal suo Direttore ripaga di tante piccole e grandi delusioni – conclude Marino – che quotidianamente costellano il nostro cammino che non ci consente, a volte, di fare più di quello che facciamo o vorremmo fare”.