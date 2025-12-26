Ha violato le prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno arrestato un ventisettenne disoccupato, domiciliato a Canicattì. Data esecuzione all’ordinanza di aggravamento emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, che ha sostituito l’obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il ventisettenne nelle settimane scorse era stato arrestato, e poi rimesso in libertà, perché coinvolto, in concorso con altri soggetti, in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti.