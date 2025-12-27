A Sciacca, un commerciante di ortofrutta, è stato seguito, bloccato all’altezza di via Cansalamone, da due malviventi che gli hanno portato via 10 mila euro. L’uomo si stava recando in banca per andare a depositare l’incasso, quando è stato fermato da due uomini coperti da passamontagna e con pistola alla mano si sono fatti consegnare i soldi per poi darsi alla fuga. L’uomo ha formalizzato denuncia; la Polizia del locale commissariato ha avvitato le indagini per ricostruire la dinamica e provare a rintracciare i due ladri.