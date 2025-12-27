A Sciacca, un commerciante di ortofrutta, è stato seguito, bloccato all’altezza di via Cansalamone, da due malviventi che gli hanno portato via 10 mila euro. L’uomo si stava recando in banca per andare a depositare l’incasso, quando è stato fermato da due uomini coperti da passamontagna e con pistola alla mano si sono fatti consegnare i soldi per poi darsi alla fuga. L’uomo ha formalizzato denuncia; la Polizia del locale commissariato ha avvitato le indagini per ricostruire la dinamica e provare a rintracciare i due ladri.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Il Presepe vivente musical dei ContemplAttivi in scena a Naro durante le festività
A Naro è aperto al pubblico il Presepe Vivente Musical, organizzato dall'associazione culturale Camico - iContemplAttivi e diretto da Massimiliano Arena. La rappresentazione, ospitata...
Campobello di Licata, interventi di manutenzione su parchi, giardini, viali alberati e terreni comunali
Campobello Comune accordo quadro ””Verde”” per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, posatura, raccolta, conferimento sfalci su parchi, giardini, viali alberati e...
Campobello di Licata, proroga tecnica del 2026 del codice dei...
L’area Ambiente del Comune di Campobello di Licata ha determinato la proroga tecnica del 2026 del codice dei contratti e...
Incendio in un appartamento, area inagibile
I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenuti a Ribera, sul lungomare Seccagrande, per un incendio all’interno di un mini appartamento situato...
Campobello di Licata, Calendario Raccolta di Sangue 2026
L’Associazione Avis ha diramato il calendario delle donazioni di sangue del 2026. Ecco tutte le date: 4 e 18 gennaio; 1, 15 e 22 febbraio;...
San Cataldo, Swing e blues nel centro storico: la “Tinto Brass Street Band” anima...
Le strade del centro storico di San Cataldo tornano a riempirsi di musica con l’arrivo della Tinto Brass Street Band in programma oggi 27...
Solidarietà, tre giovani imprenditori donano pizze, patatine e ai Volontari di strada
Natale di solidarietà ad Aragona, dove 3 giovani imprenditori hanno deciso di donare 50 pizze, patatine e ai Volontari di strada, condividendo con loro...