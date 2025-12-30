I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, un ericino di 47 anni per furto aggravato. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno nei pressi del Lungomare Dante Alighieri, hanno notato strani movimenti all’interno di un’attività commerciale chiusa in quel momento. Approfondito il controllo, dopo aver fatto accesso, i Carabinieri hanno sorpreso il 47enne intento ad rubare bibite alcoliche, già accumulate in dei sacchetti e pronte per essere portate via.

L’uomo è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, liberato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.