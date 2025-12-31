Il sindaco di Canicattì ha vietato l’accensione non autorizzata di prodotti pirotecnici di ogni genere in tutto il centro abitato. Una decisione quella del capo della giunta comunale che arriva a 24 ore dalla vigilia di Capodanno per garantire la sicurezza in città nella notte di San Silvestro pure in vista degli eventi in programma.

Il sindaco, con l’ordinanza firmata ieri, ha disposto anche il divieto di vendere e consumare superalcolici dalle 15 di oggi alle 5 di domattina.

Ed ancora, ha sospeso la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie di vetro e lattine in piazza Dante e zone limitrofe durante il concerto in programma stanotte.

È vietato, infine, entrare in tutta l’area in cui si svolgerà l’evento con bastoni, coltelli o altri oggetti che potrebbero essere utilizzati come arma.

Vincenzo Corbo ricorda che quanti trasgrediranno l’ordinanza saranno puniti come stabilito dalla legge e lancia un appello alla comunità affinché tutti rispettino le disposizioni, “che le feste di Capodanno possano trascorrere in serenità senza incidenti e atti di violenza”.