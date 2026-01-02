Divulgato l’avviso del Comune di Campobello di Licata rivolto al personale dipendente di Amministrazioni pubbliche per attività di supporto al Responsabile unico del progetto. E’ intendimento della Pubblica amministrazione partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche. A mezzo dell’apposita indagine esplorativa, il Comune intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto (Rup), nell’ambito di procedimenti complessi e non. La finalità della presente indagine è la costituzione di un “Elenco di professionisti, dipendenti di Enti, per lo svolgimento dell’attività di supporto al Rup”, nel quale verranno inseriti coloro i quali saranno risultati in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Giovanni Blanda