Una donna di 34 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco allo Zen durante i festeggiamenti di fine anno. La donna si trovava con amici e parenti nel salotto di casa quanto il proiettile rompendo i vetri della finestra l’ha raggiunta al collo. E’ stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia dove è stata medicata e dimessa.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Quando i familiari sono tornati a casa hanno trovato altri vetri rotti come se qualcuno durante l’assenza dei familiari ha continuato a sparare contro le finestre.