Area Affari generali del Comune di Campobello di Licata.

L’ente ha determinato la concessione di contributi per l’ ammissione gratuita di alunni in condizioni disabilita’ certificata di disagiate condizioni economiche.

Accertamento, impegno della somma e relative direttive. L’ammontare della somma e’ di euro 4.801,44.

Atto a sindaco, segretario comunale e servizi interessati

Giovanni Blanda