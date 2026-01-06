

E’ una gigantesca opera d’arte dell’artista Antonella Cirrito, nativa di Cerda (Palermo), plasmata da bottiglie di plastica.

L’artista palermitana: “”Ogni bottiglia di platica è stata ripulita dalla parte del tappo e dall’etichetta, per essere poi tagliata a mano. Ho così ottenuto luminosi riccioli di plastica. Oggi la ‘’Balena’’ torna a viaggiare, nuotando nel mare della consapevolezza””. Si può visitarla in Piazza 25 Aprile, dove è stata inaugurata. Il Sindaco Salvatore Pitrola ha accolto la singolare opera d’arte con grande soddisfazione: ¨”” è un’opera monumentale che arriva a Ravanusa dopo aver attraversato circa 3.000 chilometri.

Una scultura gigantesca di 7 metri, realizzata con 20.000 bottiglie di plastica, simbolo potente di trasformazione, cura dell’ambiente e responsabilità collettiva””. Prosegue: “” “Balena” è un vero progetto di comunità: associazioni del territorio e scuole di ogni ordine e grado hanno raccolto migliaia di bottiglie di plastica che, grazie al lavoro dell’artista, si sono trasformate in un’opera d’arte restituita alla città. Un momento di incontro, partecipazione e bellezza, che ci invita a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro, dimostrando come dalla collaborazione possano nascere messaggi forti e condivisi””.

(Due Foto: dell’autrice e dell’opera)

Giovanni Blanda