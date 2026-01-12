Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato l’automobile di proprietà di un disoccupato di 59 anni di Favara. Il rogo è avvenuto l’altra notte in una strada del centro. Qualcuno ha preso di mira la Nissan Terrano dell’uomo e l’ha incendiata.

Il favarese si è accorto in tempo delle fiamme ed è riuscito ad intervenire evitando che il rogo divorasse completamente il veicolo. Al via le indagini dei carabinieri. La Scientifica avrebbe sequestrato elementi utili all’attività investigativa. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta contro ignoti per danneggiamento a seguito di incendio.