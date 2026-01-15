L’Acams Ravanusa non e’ nuova a iniziative solidali. Insieme all’associazione” “Acams Centro Aiuto”, si è conclusa la consegna dell’ultima parte del ricavato raccolto grazie all’incontro di calcio amatoriale disputato tra le Superstars e l’Olimpia 91 di Ravanusa.

L’evento sportivo, oltre a rappresentare un momento di aggregazione e fair play, ha avuto come obiettivo principale la solidarietà. Grazie alla partecipazione degli atleti, all’impegno degli organizzatori e al sostegno del pubblico, è stato possibile raccogliere una somma significativa destinata alle attività di ” Acams Centro Aiuto” “, da sempre impegnata nel supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

La consegna finale del ricavato segna la conclusione di un’iniziativa che ha dimostrato come lo sport possa essere uno strumento concreto di aiuto e vicinanza al territorio. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e spirito di collaborazione.

Iniziative come questa confermano l’importanza di fare rete tra associazioni, società sportive e comunità locale, con l’auspicio che momenti di solidarietà e condivisione possano continuare anche IN futuro.

GIOVANNI BLANDA