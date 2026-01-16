Arriveranno entro la fine di gennaio i nuovo agenti di polizia destinati alla città di Palermo. Dopo i 28 funzionari e ispettori che sono arrivati nelle scorse settimane. il Viminale informa sull’arrivo di 141 neo assunti che saranno destinati ai servizi di pattugliamento della città.

Palermo seconda per nuovi agenti

Palermo è la seconda città italiana per nuovi agenti di polizia assegnati. Si tratta di una ondata di assunzioni che riguarda tutto il paese. In totale sono 3500 i nuovi poliziotti che entrano in servizio dopo l’apposito concorso e l’addestramento.

Dei nuovi agenti, si legge in una nota ufficiale del Ministero, la maggior parte andranno destinati a Roma Capitale, in tutto 470 saranno quelli assegnati alla più grande metropoli italiana. Il secondo posto, parimerito, per assegnazione di nuovi agenti spetta a Palermo e Napoli con 141 agenti ciascuna.

Subito dopo il “podio delle assegnazioni” c’è Milano con 123 nuovi agenti, poi ci sono 118 poliziotti che vanno a Bologna, 94 a Genova e altrettanti a Torino.

La distribuzione dei neo assunti avviene secondo criteri che tengono conto del turn over nelle singole sedi, delle assegnazioni già effettuate e di quelle ulteriori programmate a breve. Il potenziamento, invece, riguarda, nello specifici, Roma, Palermo e Milano dove le assegnazioni sono del 20% superiori ai pensionamenti. In queste tre città, grazie al contributo dei nuovi arrivi verranno ulteriormente potenziate tutte le attività di controllo del territorio.

Periodo di affiancamento e prova

Il potenziamento dei servizi, però, non sarà immediato,. I nuovi agenti dovranno effettuare un periodo di affiancamento e prova in strada con agenti anziani che può durare da uno a tre mesi.

Roma, Napoli e Milano, però, potranno contare anche sul potenziamento delle specialità di polizia. 110 agenti, infatti, andranno alla Polmetro, la speciale sezione della Polizia di Stato che ha il compito di presidiare treni, banchine e stazioni delle metropolitane di Roma, Napoli e Milano e 153 alla polizia ferroviaria. Nel complesso altri 507 neo assunti saranno assegnati alla Polizia stradale e distribuiti nei controlli sulle autostrade italiane