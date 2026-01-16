

“ L’apertura dei nuovi uffici della Confasi a Caltanissetta in via J.F. Kennedy n. 23 ( primo piano) rappresenta l’inizio di un progetto in cui abbiamo creduto profondamente e che nasce dalla volontà di offrire servizi concreti, competente e vicini alle persone”. Lo afferma Stefano Nobile che condivide con Chiara Maira la responsabilità della sede nissena del sindacato. Da lunedi scorso sono già operativi i servizi di Caf e Patronato. In occasione dell’apertura della sede il Presidente regionale di Confasi Davide Lercara ha dichiarato che “Confasi a Caltanissetta rappresenta oggi un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza sul territorio capace di offrire servizi sempre più vicini ai cittadini di questo territorio. I due giovani responsabili della sede, Nobile e Maira, godono della mia massima fiducia: la loro intraprendenza, unita a una concreta voglia di fare, è la migliore garanzia per un lavoro serio, costante e orientato ai bisogni reali della comunità. Sono certo che questa nuova apertura sarà un punto di riferimento per Caltanissetta e per l’intero comprensorio, nel segno dell’ascolto, della competenza e della collaborazione.” La sede è aperta dal lunedi al venerdi ed è possibile prenotare un appuntamento anche tramite il codice QR.