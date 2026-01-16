Nei mesi scorsi diversi truffatori sono stati arrestati e denunciati nella provincia di Caltanissetta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri e, in alcuni casi, è stata recuperata anche la refurtiva.

Ma i truffatori sono sempre in agguato. Il modus operandi è sempre lo stesso: contattano una persona anziana al telefono, riferendole che il proprio figlio è stato coinvolto in un grave incidente o è stato arrestato. Per riparare a danni maggiori chiedono il versamento urgente di soldi o preziosi, senza dare il tempo alla vittima di riflettere, mentre un finto appartenente alle Forze dell’Ordine si presenta alla porta di casa per ritirare il bottino.

Massima attenzione soprattutto verso anziani e fragili. Con questo obiettivo la Polizia di Stato, da anni impegnata nella campagna contro le truffe agli anziani e alle categorie fragili, ha realizzato un pieghevole divulgativo per informare le famiglie e con i consigli per evitare di rimanere intrappolato in queste truffe.