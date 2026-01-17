Si terrà a Campobello di Licata il prossimo 7 febbraio un incontro organizzato dall’ Anpi Tina Anselmi un incontro per sostenere le ragioni del no al Referendum sulla Giustizia che si svolgerà il 26 marzo. Interverranno: Stefano Zammuto giudice presso il Tribunale di Sciacca, l’ avvocato Giovanni Tese, Angelo Lauricella presidente provinciale Anpi e Enzo Corvitto presidente Anpi Campobello di Licata. I lavori che avranno inizio alle 16.30 e si terranno presso palazzo Bella saranno moderati dal giornalista Salvatore Pezzino.