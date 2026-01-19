Il Questore di Palermo ha disposto la chiusura per cinque giorni di un pub di piazza S. Anna. Le indagini svolte dal Commissariato di P.S. “Oreto Stazione” hanno riscontrato come, lo scorso 20 dicembre, all’interno del locale e nella zona dehors, si fossero verificati dei tafferugli tra una dozzina di giovani, sfociati in calci, pugni e lancio di sedie e sgabelli.Risulta che la rissa sia debordata all’esterno del locale verso cui venivano spinti alcuni corrissanti sfiorando ignari astanti ed avventori.

L’episodio segnalato ha continuato ad ingenerare una situazione di pericolo ed allarme sociale per la sicurezza pubblica, palesando percezione di insicurezza nella folta comunità di cittadini che affolla quella porzione di città già ricadente in una delle “zone rosse”.

Allo scopo di ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica in un’ottica preventiva, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’Articolo 100 T.U.L.P.S. per cui è stata sospesa, per 5 giorni, la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande presso il locale teatro della rissa.