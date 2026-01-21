L ‘esecutivo Terrana ha approvato lo schema di convenzione per l’ accoglienza dei minori non accompagnati in struttura di secondo livello, con la Cooperativa “” Juvenilia”” di Campobello di Licata. Il responsabile del Primo settore comunale ‘’Affari generali’’, è stato autorizzato alla stipula della convezione con la suddetta Coop. L’atto non comporta l’impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
Giovani Blanda
