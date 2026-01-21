La solidarietà ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto dal dott. Giuseppe Gramaglia. Il Leo Club Agrigento Host e l’Associazione Culturale MariTerra, hanno infatti donato libri, giochi, peluche e pastelli ai piccoli pazienti, offrendo un momento di leggerezza in un luogo dove il tempo spesso sembra fermarsi.

La struttura, grazie alle competenze dello staff del dott. Gramaglia, è un punto di riferimento anche per la pediatria diabetologica, permettendo a molte famiglie del territorio di ricevere cure specialistiche con amore e profonda dedizione, senza affrontare lunghi viaggi. “Un ringraziamento speciale – commenta Turi Lo Sardo, Presidente del Leo Club Agrigento Host – va a MariTerra, soprattutto ad Erika Zoppo, Erica Bruccoleri e Tiziana Lanza per il prezioso supporto, a dimostrazione che quando più associazioni collaborano, è possibile realizzare progetti che vanno oltre le semplici donazioni”.

Per il Club erano presenti il Presidente Turi Lo Sardo, il Segretario Beatrice Burgio, il Tesoriere Marta Castelli anche in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo, e il Leo Advisor Sig. Gionfriddo.