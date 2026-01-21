Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17.00, al Teatro della Posta Vecchia, si terrà l’incontro pubblico “Referendum Giustizia – Le ragioni del No. Difendiamo la Costituzione”, organizzato dal “Comitato per il No al referendum sulla riforma della Giustizia”, promosso dall’Associazione nazionale Magistrati.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è coordinata dal giudice Matteo De Nes, responsabile territoriale del Comitato, e da Manfredi Coffari, Presidente della Sottosezione ANM di Agrigento.

Parteciperà il nuovo Presidente della Sezione distrettuale dell’ANM, Carlo Hamel, pure agrigentino.

Sono previsti, tra gli altri esponenti del comitato, gli interventi del Procuratore Giovanni Di Leo e dei Presidenti Wilma Mazzara e Giuseppe Miceli, oltre al prof. Andrea Merlo e tanti esponenti del mondo dell’avvocatura, dell’associazionismo e della società civile. L’incontro intende offrire un momento di informazione e confronto, aperto alla cittadinanza, sui contenuti della riforma e sulle sue ricadute costituzionali.