Il Comune di Campobello di Licata ha approvato una concessione edilizia in sanatoria amministrativa alla ditta T. B-P. R., relativa al parziale cambio di destinazione d’uso del fabbricato da magazzino agricolo a residenziale, in contrada “” Giangaregano””, zona E (Area attivita’ artigianale) del vigente Piano regolatore generale.

Secondo le direttive della determinazione dirigenziale, i lavori dovranno iniziare entro un anno e concludersi entro 3 anni al massimo.

Giovanni Blanda