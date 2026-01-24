“Da diversi anni la falesia di Zingarello continua inesorabilmente ad arretrare, senza che nessuno faccia nulla per impedire, o almeno ridurre, questo fenomeno. Qualche anno fa erano state stanziate delle somme per realizzare un progetto, finalizzato a studiare questo fenomeno. Poi invece le somme vennero stornate sulla cattedrale di Agrigento, senza peraltro essere utilizzate. Presto, come si vede dalle immagini, ci saranno ulteriori crolli, che faranno sparire per sempre le colline e le spiagge di Zingarello”. Lo dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.
