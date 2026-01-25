

Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, martedì 27 gennaio, dalle ore 8,45 alle ore alle ore 15,30, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni segmenti delle vie: Garibaldi, Siracusa, Progresso, Istria, Cani, Manzoni, Meli, Metastasio, Partigiani d’Italia, Regina Margherita, Bellini, Verdi, Duca d’Aosta e Pola. Ancora: Vie Tasso, Panepinto, Turati, Regina Elena, Gallo, Rossi, Goldoni. Sereni, Prampolini e Allende. L’ Enel sollecita i cittadini interessati a essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda