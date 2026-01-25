“L’ondata di maltempo che ha colpito l’intera Sicilia è stata intensa anche nel nostro territorio”. Sono le parole del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. “L’Amministrazione Comunale – aggiunge- si è attivata sin dalle prime ore dell’allerta per mitigare e monitorare i danni. coordinare gli interventi di emergenza.Abbiamo effettuato sopralluoghi costanti, anche durante il picco dell’allerta, per mappare le criticità del territorio. Non abbiamo mai smesso di presidiare le zone a rischio per garantire, laddove possibile, la sicurezza immediata e la percorribilità delle strade urbane.Abbiamo già trasmesso una relazione dei danni alla Protezione Civile Regionale. È essenziale – conclude il capo dell’amministrazione comunale – che la Regione Sicilia riconosca il sostegno economico necessario per coprire le spese degli interventi d’urgenza e per il ripristino strutturale delle aree colpite”.
Canicattì, danni dal maltempo: Il sindaco chiede sostegno economico alla Regione
