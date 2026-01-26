Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scardinato la porta d’ingresso, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di una palestra in via Dante, nel centro cittadino.

Una volta dentro hanno preso di mira un distributore automatico di bevande e snack, rubando circa cento euro, e denaro contante prelevato da un cassetto. Il bottino, che sarebbe l’incasso degli ultimi giorni, è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il titolare della palestra, un cinquantenne agrigentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.