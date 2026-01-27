Agrigento si appresta a vivere un debutto mediatico attesissimo: venerdì 30 gennaio alle 18:30 prenderà il via BIBBIRRIA.IT, il nuovo podcast nato in città con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il confronto libero e senza filtri su temi politici, sociali e culturali legati al territorio agrigentino e non solo.

Il format, ideato per rompere con i tradizionali schemi giornalistici, punta su un dialogo diretto, acceso e privo di censure o formalismi. Al centro ci saranno il contraddittorio, le opinioni nette e un confronto schietto capace di stimolare riflessioni anche scomode.

A condurre la prima puntata sarà Cesare Sciabarrà, giornalista di lunga esperienza nell’informazione locale, già noto al pubblico per il suo stile diretto e per il suo impegno nel raccontare la realtà agrigentina. Sciabarrà guiderà un dibattito che si preannuncia particolarmente vivace: gli ospiti della puntata inaugurale saranno Lelio Castaldo, Giuseppe Arnone e Giuseppe Di Rosa, tre figure ben conosciute nell’ambito locale e protagoniste di posizioni spesso distanti, se non contrapposte.

Il faccia a faccia tra i tre, moderato da Sciabarrà, promette scintille e interventi che difficilmente passeranno inosservati, in un clima di confronto aperto e senza peli sulla lingua.

BIBBIRRIA.IT si propone come uno spazio dinamico e partecipativo: il podcast verrà trasmesso in diretta e successivamente rilanciato sui principali canali social, permettendo a un pubblico ampio di seguirlo, commentare, condividere e intervenire attivamente nella discussione.