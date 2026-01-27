I Carabinieri di Agrigento hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due fratelli di 19 e 23 anni, di origine nordafricana, ritenuti responsabili di un tentato furto all’interno di un locale che si triva nella frazione balneare di San Leone. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto nelle ore notturne nei pressi di un ristorante recentemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone “Harry”. A seguito di un controllo, i militari li hanno sorpresi all’interno dell’attività mentre tentavano di asportare generi alimentari e bevande, per un valore complessivo stimato in oltre 1.000 euro, successivamente recuperati. Nel corso dell’intervento è stato inoltre rinvenuto nella disponibilità degli arrestati, e sottoposto a sequestro, un grosso coltello da cucina. I due adesso si trovano su disposizione della Procura di Agrigento ai domiciliari.