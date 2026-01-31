La pioggia caduta nelle prime ore del giorno potrebbe essere tra le cause dell’incidente che ha paralizzato la provinciale 74, nel tratto tra Floridia e Canicattini, a ridosso dell’istituto Don Orione.

L’incidente ed il decesso in ospedale

Un’auto è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro il bordo carreggiata.

Alla guida della Fiat Punto c’era un uomo, 60enne di Floridia, che ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Canonizzato di Catania dove è deceduto in serata.

Il cordoglio del sindaco di Floridia

“Esprimo le mie più sentite e sincere condoglianze alla famiglia di Giuseppe D’amore, rimasto coinvolto in un brutto incidente che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari” ha detto il sindaco di Floridia, Marco Carianni.

Il primo cittadino ha chiesto informazioni al Presidente del Libero Consorzio di Siracusa sulle condizioni della strada teatro del tragico incidente stradale.

“Ho sentito – dice Carianni- il presidente della Provincia, ente competente per la manutenzione di quella strada, ed ho chiesto chiarimenti in merito ai mancati interventi di manutenzione più volte sollecitati dall’amministrazione e dal comitato dei residenti.Attendiamo notizie e, nel frattempo, ci stringiamo al dolore dei familiari”