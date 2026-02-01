i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, in due distinte operazioni nell’ambito di mirati servizi di contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due persone, denunciandone altre due. I militari dell’Arma della Stazione di Niscemi hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 57 e 48 anni, titolari di una attivita’ imprenditoriale, dalla quale avevano visto uscire un uomo a loro noto senza avere acquistato nulla.

L’immediata perquisizione personale e domiciliare a carico degli indagati ha consentito il rinvenimento e sequestro di 65 grammi circa di cocaina, e un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. I due sono stati arrestati e sono ai domiciliari. Il gip di Gela ha convalidato l’arresto. A essere denunciati per spaccio un pregiudicato 53enne, sorpreso con 3 grammi di cocaina divisa in dosi e pronta per essere spacciata; e un 23enne, trovato in possesso, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, di 6 grammi di hashish.

Il materiale rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro penale per i successivi accertamenti tossicologici. Segnalate poi all’Autorita’ Amministrativa 2 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, controllate 141 persone e 55 veicoli, elevando 5 contravvenzioni al Codice della Strada.