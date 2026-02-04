

Personale tecnico per l’Ufficio tecnico. Il Comune è al lavoro. Questo alla luce di carenza di tecnici di cui soffre l’Ente. Il Comune è destinatario di diversi finanziamenti pubblici ed è intendimento dello stesso, partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche. A mezzo dell’apposita indagine esplorativa, si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto (Rup), nell’ambito di procedimenti complessi e non.

Giovanni Blanda