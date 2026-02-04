Il tribunale del Riesame, in linea con quanto già disposto dal gip di Sciacca, ha confermato la misura degli arresti domiciliari a carico di un operaio quarantacinquenne. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Secondo quanto ricostruito l’operaio, in almeno un’occasione, avrebbe impugnato un coltello a serramanico e sfondato la porta dell’abitazione facendo cadere peraltro dei detriti addosso al figlio. La procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio. La donna, persona offesa, sarà dunque sentita dal giudice al fine di “cristallizzare” la prova in eventuale dibattimento. L’indagato è difeso dall’avvocato Riccardo Scarpinati mentre la moglie dall’avvocato Fabio Di Paola.