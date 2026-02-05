

Sono le ultime ore. Il 5 febbraio è l’ultimo giorno utile per ritirare, dalle ore 8 alle ore 13,30, da parte degli studenti pendolari, gli abbonamenti del mese di febbraio 2026. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Lo ricorda l’area della Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda