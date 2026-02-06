“Nelle scorse ore, come se non bastassero i danni fatti dal ciclone Harry, qualcuno a San Leone, ha sbancato una duna, alle spalle del chiosco “Santulì”. E non è la prima volta che succede! Solitamente fanno queste operazioni per creare le condizioni per l’apertura di un nuovo chiosco o l’arretramento di una vecchia concessione. Ovviamente abbiamo chiesto notizie al Demanio che ci ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi, pertanto siamo in presenza di lavori abusivi che hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale!” Questa la denuncia dell’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Era accusato di estorsione e minacce a mamma e sorella, assolto 40enne
Il fatto non sussiste. I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto un quarantenne dall’accusa...
Finge di essere amico del nipote e svaligia casa di una pensionata
Si è intrufolato in casa di una donna spacciandosi per un amico del nipote. Una volta dentro, approfittando di un momento di distrazione della...
Perdono il controllo della minicar e finiscono fuori strada, feriti due minorenni
Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 71, l’arteria che dal tempio di Giunone porta al quartiere balneare di San...
Agrigento: obbligo di firma per un giovane pusher
Il GIP del Tribunale di Agrigento ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG per il diciannovenne agrigentino arrestato la notte tra...
Nasconde droga nella carne e tenta di introdurla in carcere ad Agrigento, arrestata
La Polizia Penitenziaria del Reparto di Agrigento ha portato a termine un’ulteriore e significativa operazione di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario. Nel...
Avanzata improvvisa della frana di Niscemi, si allarga la zona rossa, 1606 sgomberati e...
Si allarga la zona rossa, quella a rischio frana nel centro abitato di Niscemi. Dopo un rallentamento dello scivolamento della collina verso valle, si...
Evade dai domiciliari per andare al centro commerciale, denunciato
Un 34enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò per evasione. Durante un controllo...