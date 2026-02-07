Tutto pronto per la 26ª Edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico a cui verrà chiesto ai cittadini di donare uno o più farmaci da banco destinati a tante famiglie bisognose.

L’evento, che si svolge in tutta Italia, prevede nella settimana da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, la possibilità di acquistare e donare: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco, sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, hanno il sostegno e la collaborazione dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), di Federfarma, della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, di Fedechimica, di altri partner istituzionali e di tutti i farmacisti aderenti che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali.

Per l’occasione -dice Maurizio Bonomo Delegato Provinciale Agrigento di Banco Farmaceutico- hanno aderito tante farmacie della provincia in modo particolare ringraziamo; a Ravanusa la Farmacia IGEA e la Farmacia DEL CORSO, mentre a Licata la Farmacia FONDACHELLO PLAYA dove saranno presenti i soci e le socie volontarie del Centro Aiuto di Nonna Elia Maria Petix coordinati dal Direttore Andrea Tricoli che, ci auguriamo anche quest’anno con la partecipazione attiva degli Scout (branca RS Licata 2), indirizzeranno gli utenti all’acquisto dei farmaci o altri prodotti da banco anche con pochi euro.

Già nella giornata di oggi (sabato 6 febbraio) sarà presente a Ravanusa, in appoggio al Centro Aiuto di Nonna Elia, la Dott.ssa Marcella Nuara, responsabile dell’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile insieme Dott.ssa Fulvia Rappa Pantano con un gazebo informativo.

I farmaci raccolti saranno poi consegnati proprio al Centro Aiuto di Nonna Elia di Ravanusa quale realtà benefica ed assistenziale convenzionata da anni con il Banco Farmaceutico cui soci e volontari si prendono cura annualmente delle persone in condizione di povertà anche sanitaria offrendo gratuitamente i farmaci.

Ecco di seguito le farmacie di Ravanusa e Licata dove è possibile acquistare e donare i farmaci:

– Farmacia IGEA – Via Arancio, 27 – Ravanusa

– Farmacia DEL CORSO – Corso della Repubblica, 50 – Ravanusa

– Farmacia FONDACHELLO PLAYA – Viale Dei Caduti in Guerra, 24 Licata