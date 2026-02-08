I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto del personale della Stazione di Campofelice di Roccella e Gratteri, hanno arrestato un cefaludese di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio in località Buonfornello dove i militari avevano approntato un posto di controllo alla circolazione stradale. L’uomo fermato alla guida della propria autovettura, è apparso molto nervoso e, l’atteggiamento dello stesso, non è passato inosservato agli operanti che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare.

Le operazioni di ricerca hanno permesso di rinvenire, occultate sotto la felpa indossata dall’uomo, 100 grammi di hashish, 8 di marijuana e 1 di eroina.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’indagato, dove i militari hanno trovato materiale vario per il confezionamento della droga e una stanza attrezzata come serra indoor, al momento priva di piante.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 51enne, la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.