Un’uscita tra amici si è trasformata in una tragedia nelle prime ore della mattinata ad Augusta. Un uomo di 43 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo una strada comunale della contrada Balate, dove si era recato per un giro in motocross.

L’incidente al mattino

L’incidente si è verificato poco prima delle 9. L’uomo, che viaggiava in sella alla propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli, finendo rovinosamente sull’asfalto. Le cause dell’accaduto restano ancora da chiarire.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un terreno nelle vicinanze. Ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato inutile: il motociclista è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Augusta, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La comunità locale è sotto shock per l’ennesima vittima della strada.