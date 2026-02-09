È stato condannato a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli accusato di avere picchiato, nel febbraio del 2025, il figlio di 5 anni procurandogli tumefazioni al volto e fratture a braccia e gambe. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa davanti al quale l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato. Il bambino, dopo un periodo di ricovero e cure specialistiche nell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, è stato affidato a un percorso di protezione e assistenza.
Picchia il figlio di 5 anni provocandogli fratture a gambe e braccia, condannato 39enne
