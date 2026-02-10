Momenti di paura a Burgio, piccolo paese dell’Agrigentino, per l’esplosione di una bombola in un’abitazione che ha provocato il ferimento di due persone. Si tratta padre e figlio, 80 e 50 anni.

I congiunti hanno riportato gravi ustioni sul corpo e per questo sono stati trasferiti in elisoccorso in una struttura specializzata dell’Isola. Il fatto è avvenuto in una casa in via Nazionale, nel centro del paese. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza.