– Il maltempo che sta colpendo diverse zone della Sicilia ha provocato disagi anche a Naro. Nella mattinata odierna, un albero si è schiantato su un’auto parcheggiata in via Don Guanella, danneggiando il veicolo.

Dalle immagini circolate sui social e diffuse da testimoni oculari, si vede chiaramente una vettura station wagon grigia compromessa dal tronco curvo e massiccio dell’albero caduto. Il ramo principale ha avvolto la parte posteriore e il tetto dell’auto, mentre rami più piccoli hanno invaso la sede stradale e il marciapiede adiacente.

L’episodio è avvenuto durante una fase di vento intenso e raffiche che hanno interessato l’entroterra agrigentino nelle ultime ore.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento della caduta l’auto era in sosta e non vi erano persone all’interno o nelle immediate vicinanze.