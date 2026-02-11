La Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani catanesi che, nei giorni scorsi, si sono resi responsabili di un furto commesso in un’imbarcazione, ormeggiata in un porticciolo turistico, gravemente danneggiata dalla furia del ciclone “Harry”. I quattro ladri sono stati sorpresi dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Catania, impegnati costantemente nelle attività di controllo nelle zone di competenza.

In piena notte, gli agenti della Polfer hanno notato uno strano movimento nell’area ferroviaria della Stazione “Centrale” di Catania che sovrasta la Scogliera. A catturare l’attenzione dei poliziotti sono stati diversi rumori e dei fasci di luce tra le imbarcazioni ormeggiate al porticciolo turistico, devastate dalla violenza della mareggiata delle scorse settimane.

Per fugare ogni dubbio, i poliziotti hanno effettuato un controllo mirato, bloccando le possibili vie di fuga di quanti si stavano aggirando tra le imbarcazioni danneggiate, probabilmente per rubare ai diportisti, approfittando della vulnerabilità del porticciolo.

Le intuizioni degli agenti della Polfer si sono rivelate fondate, dal momento che, pochi istanti dopo, i quattro giovani catanesi sono stati fermati mentre stavano risalendo la Scogliera, entrando nello scalo ferroviario con in mano alcuni sacchi in cui avevano stipato la refurtiva. I quattro sono stati bloccati e i poliziotti hanno ispezionato i sacchi, trovando, in particolar modo, capi di abbigliamento, binocoli, dispositivi elettronici, come radiotrasmittenti ed una consolle per videogiochi con i relativi accessori, rubati ad un diportista che è stato prontamente contattato per la formalizzazione della denuncia e la successiva restituzione di quanto trafugato.

Per quanto accaduto, i quattro giovani catanesi sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. A ciascuno di loro gli agenti della Polfer hanno contestato una sanzione di circa 1.000 euro, per essersi introdotti in un’area ferroviaria interdetta e per aver attraversato i binari, ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria.