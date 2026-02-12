In arrivo una tempesta extratropicale in Sicilia, onde fino a 6 metri e venti a 100 km orari.

Allerta gialla su tutta l’isola, arancione nel Messinese.

Venti di Maestrale con le raffiche che potranno toccare i 100-110 kmh ma con picchi più alti nelle zone esposte. A Canicattì icon simula raffiche fino a 90 kmh nell’ultimo aggiornamento.

Mari in tempesta con onde alte 5/7 metri.

Piogge localmente forti e temporalesche soprattutto tra nottata e mattinata con l’instabilità e i venti forti che continueranno per gran parte della giornata.

La protezione civile regionale ha proclamato allerta gialla su gran parte dell’isola. Arancione nel messinese.