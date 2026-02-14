Con deliberazione di Giunta municipale, guidata dal Sindaco Vito Terrana, l`Esecutivo ha approvato la sezione ” Rischi corruttivi e trasparenza” “, contenuta nel Piano integrato di attivita’ e di organizzazione (Piao).

A seguito dell’adozione del Pna da parte dell’Anac, si procedera’ all’eventuale aggiornamento della sezione stessa.

L’Esecutivo campobellese ha altresi approvato una variazione al Bilancio.

Giovanni Blanda