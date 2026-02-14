Con deliberazione di Giunta municipale, guidata dal Sindaco Vito Terrana, l`Esecutivo ha approvato la sezione ” Rischi corruttivi e trasparenza” “, contenuta nel Piano integrato di attivita’ e di organizzazione (Piao).
A seguito dell’adozione del Pna da parte dell’Anac, si procedera’ all’eventuale aggiornamento della sezione stessa.
L’Esecutivo campobellese ha altresi approvato una variazione al Bilancio.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, la giunta approva la sezione ” Rischi corruttivi e trasparenza”
