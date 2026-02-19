Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, è morto nello scontro tra due auto lungo la strada statale 113 all’altezza di Buonfornello; un’altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.
Tragico incidente a Buonfornello, morto ragazzo di 20 anni
