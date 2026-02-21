Tavolo tecnico sul randagismo al Comune di Canicattì.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Vincenzo Corbo, la Polizia Municipale,il Dirigente Veterinario ASP, il Dipartimento di Pianificazione Strategica (in collegamento), il Garante Regionale per i Diritti degli Animali (in videoconferenza),l’Avvocato dell’Associazione “Uniti per Salvarli ODV”, la Presidente e la Segretaria dell’Associazione.

Nel corso del confronto sono stati affrontati, e formalmente verbalizzati, diversi punti di rilevanza strategica per il miglioramento dell’organizzazione del servizio sul territorio, tra cui: l’istituzione di un Ufficio Benessere Animale; l’attivazione di un numero dedicato alle emergenze notturne e festive; la valutazione della riapertura del Rifugio Sanitario di Canicattì; la possibilità di istituire un ambulatorio per sterilizzazioni e microchippature; l’avvio di un percorso finalizzato alla stipula di una convenzione tra il Comune e l’Associazione; il rafforzamento del coordinamento per favorire le adozioni dei cani attualmente ospitati nei canili convenzionati.

È stato, inoltre, ribadito come, alla luce dell’art. 9 della Costituzione e della normativa regionale vigente, la tutela degli animali costituisca una responsabilità istituzionale precisa, con obblighi ecompetenze chiaramente individuati dalla legge.

L’Associazione “Uniti per Salvarli ODV” ha confermato la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con gli enti competenti, nel rispetto dei ruoli e delle attribuzioni normative, al fine di contribuire a una gestione più strutturata, trasparente ed efficace del fenomeno, in attesa dei successivi sviluppi operativi e degli atti amministrativi conseguenti agli impegni assunti nel corso dell’incontro.