Lampedusa, che fa parte della nostra Delegazione, è molto più di un’isola: è la porta d’Europa, simbolo universale di accoglienza e speranza. La presenza del Santo Padre rappresenta un momento storico di straordinario valore spirituale e civile, capace di accendere ancora una volta i riflettori internazionali su un territorio che da anni testimonia solidarietà, umanità e senso di responsabilità.

Per il sistema imprenditoriale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia, questa visita è motivo di grande orgoglio e un’importante occasione per dimostrare, ancora una volta, professionalità, capacità organizzativa e vocazione all’ospitalità.

Il 4 luglio Lampedusa sarà al centro del Mediterraneo e del mondo: un segno forte di speranza che unisce comunità, istituzioni e imprese.