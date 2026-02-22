Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità delle posizioni dei dipendenti. I militari dell’Arma hanno eseguito un controllo su un’impresa edile impegnata nella manutenzione del cimitero comunale di Sciacca.

Al termine dell’accertamento il titolare – un quarantenne agrigentino – è stato denunciato a piede libero per non avere formato i lavoratori in materia di sicurezza. Uno degli operai, peraltro, è risultato irregolare. L’attività è stata temporaneamente sospesa. E nella vicina Sambuca di Sicilia un altro cantiere è stato sottoposto a controllo. In questo caso è stato denunciato il titolare, un imprenditore cinquantenne di Cammarata, per la mancata formazione dei lavoratori.