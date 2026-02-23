“Attenzione alle truffe”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro che in un nota pubblicata sui social avvisa i cittadini di prestare la massima attenzione ai numerosi tentativi di truffa segnalati negli ultimi giorni.

“Alcuni malintenzionati si spacciano per carabinieri, avvocati o magistrati, contattando telefonicamente o presentandosi direttamente a casa”, dice il primo cittadino. Raccontano falsi incidenti o problemi giudiziari che coinvolgerebbero familiari e chiedono denaro per evitare arresti. In altri casi cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di controllare oggetti preziosi o armi, ma il loro vero intento è rubare. Ricordate di non aprite la porta a sconosciuti, non consegnate soldi o oggetti di valore e soprattutto non fidatevi di richieste urgenti al telefono e contattate sempre un familiare prima di agire”, sottolinea il sindaco Cuffaro. “In caso di dubbio chiamate subito il 112 o la stazione dei Carabinieri 0922 39103; è successo a nostri concittadini e dobbiamo assolutamente evitare capiti ad altri. Condividete urgentemente questo messaggio, soprattutto con persone anziane, per evitare che altri cadano in queste truffe”, conclude il sindaco Cuffaro.