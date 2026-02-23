L’associazione studentesca Intesa Universitaria rinnova il suo impegno a supporto delle future matricole annunciando il ritorno di “Intesa Test”, il rinomato programma di preparazione ai test di ammissione universitaria. L’iniziativa, completamente gratuita, mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con successo le prove di accesso ai corsi a numero programmato previsti per l’anno accademico 2026.

Il percorso formativo è strutturato per offrire una solida preparazione di base, guidando gli studenti attraverso le conoscenze teoriche fondamentali richieste dai bandi. Sotto la supervisione di tutor esperti e docenti giovani e motivati, i partecipanti potranno approfondire le tematiche più complesse e cimentarsi in simulazioni d’esame reali per testare il proprio livello di preparazione. Oltre alla teoria, il corso pone un forte accento sulle competenze pratiche, come la gestione del tempo e la preparazione psicologica necessaria per gestire lo stress della prova.

“Il nostro obiettivo con Intesa Test non è solo trasmettere nozioni tecniche, ma abbattere le barriere d’accesso all’istruzione superiore, Sappiamo quanto il passaggio dalle scuole superiori all’università possa essere fonte di ansia” – dichiara Martina Gennusa, Consigliera d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo – “Per questo abbiamo strutturato un percorso che affianca alla teoria il supporto psicologico e il confronto costante con chi ha già superato questi ostacoli.”

“Con il ritorno di Intesa Test, ribadiamo il nostro impegno nel trasformare il diritto allo studio da concetto astratto a opportunità concreta.” – afferma Calogero Sabella, Presidente di Intesa Universitaria- “Crediamo fermamente che il merito debba essere sostenuto da pari opportunità: offrire un percorso di preparazione completamente gratuito è la nostra risposta per abbattere le barriere economiche e sociali che spesso ostacolano l’accesso all’istruzione superiore.”

A chi è rivolto?

Il corso è indirizzato a tutti gli studenti interessati a prepararsi per i test di accesso nei seguenti ambiti:

• Area Medico-Sanitaria: Medicina, Professioni Sanitarie e Veterinaria.

• Area Umanistica e Formativa: TOLC-Psicologia, Scienze Motorie, Lingue, Scienze della Formazione Primaria e Servizio Sociale.

• Area Scientifica e Tecnica: Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia, CTF, Ottica.

• Ingegneria ed Economia: TOLC-I (Informatica, Gestionale, Meccanica, Elettronica) e TOLC-E (Economia Aziendale).

• Architettura: Architettura e Tecnologie Digitali per l’Architettura.

Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Teams dal 2 marzo al 3 aprile 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 19:00. Ogni settimana verrà pubblicato un calendario dettagliato con la programmazione degli incontri.

I docenti, giovani e preparati, accompagneranno i partecipanti focalizzandosi sugli argomenti più complessi e sulle difficoltà più frequenti. Il percorso prevede inoltre lo svolgimento di esercitazioni mirate e simulazioni in presenza, strutturate secondo i criteri dei bandi ufficiali.

Gli interessati possono consultare il calendario settimanale delle lezioni sui canali ufficiali dell’associazione. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo online disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1doJDhUqIYDYkZcooCf_1y2-2OmufMtMSYBYAEeqVYCU/viewform?edit_requested=true