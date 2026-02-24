Dopo anni di attese e ritardi amministrativi, arriva una svolta per la spiaggia di Santa Maria del Focallo. Entro giugno partiranno i lavori per contrastare l’erosione costiera, che da tempo minaccia uno dei tratti più frequentati del litorale ibleo.

La decisione è maturata al termine del tavolo tecnico che si è svolto al Comune di Ispica tra il sindaco Innocenzo Leontini e Sergio Tumminello, soggetto attuatore della Struttura regionale contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

Nodo autorizzazioni: si riattiva l’iter con il Paur e la Via

I lavori, già aggiudicati alla Doronzo Infrastrutture srl per sette milioni di euro, non erano mai partiti per il mancato adeguamento della procedura ambientale. Ora si punta a riattivare l’iter con la riacquisizione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), che comprende la Valutazione di impatto ambientale (Via) e tutti i titoli necessari.