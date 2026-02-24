Dal Comune di Campobello di Licata, Area Polizia Municipale.
Report della Polizia municipale di Campobello di Licata, da ottobre a dicembre trascorsi. Accertamento dei proventi per le violazioni al codice della strada. Ecco i dettagli: accertamenti: 4.137,70 euro
riscossione con l’atto odierno: 205,80 euro
riscossioni effettuate: 1768,20 euro
riscossione da effettuare: 2.163,70 euro.
L’atto comunale è trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria, Antonio Fortunato Pitrola.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE